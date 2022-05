Fepam emite licença que permite ampliação do aeroporto de Santa Rosa

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) emitiu a licença que permite a ampliação da pista do aeroporto de Santa Rosa, na região Noroeste do Estado. A licença prévia e de instalação para ampliação (LPIA) permitirá a ampliação da pista em 430 metros; a implementação do terminal de passageiros; a instalação das RESAS (área de segurança de fim de pista), do pátio de aeronaves, do estacionamento e do hangar; além da ampliação das dimensões da pista de táxi.

“O aeroporto de Santa Rosa funciona para pequenas aeronaves, e essa licença possibilitará a implantação de elementos que proporcionarão mais segurança às pessoas. Será um importante investimento do município e da União. O nosso Estado precisava desse aporte em infraestrutura”, afirmou a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, sobre o documento emitido na última na sexta-feira (20/5).

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, a fase de reuniões técnicas entre a Fepam e o empreendedor foi cumprida com a "máxima atenção ambiental que um projeto como este requer”.