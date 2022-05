CRA realiza audiência pública em Ji-Paraná (RO)

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) realizará audiência pública interativa na 9ª Feira Internacional Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná (RO), na quinta-feira (26), às 13h (14h de Brasília). O evento faz parte do ciclo de debates sobre a importância das feiras tecnológicas para o aumento da produtividade e da produção de alimentos e atende a requerimento do senador Acir Gurgacz (PDT-RO), presidente do colegiado.

Foram convidados para o debate o governador de Rondônia, Marcos Rocha; o prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca; e representantes do Ministério da Agricultura, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) e da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac).