Biblioteca amplia acesso às estantes e permite permanência no salão de leitura

A Biblioteca do Senado vai ampliar o espaço de atendimento aos usuários a partir desta terça-feira (24). Os frequentadores passarão a ter acesso às estantes de livros e poderão permanecer no salão de leitura durante o horário de funcionamento, que é das 13h às 18h, de terça a quinta-feira. Às segundas e sextas-feiras, o acesso acontece somente com agendamento prévio.

A chefe da Coodenação de Biblioteca do Senado, Cintia Machado, explica que, até então, mesas e escrivaninhas haviam sido colocadas na recepção para bloquear o acesso à parte interna do local, em cumprimento às medidas de segurança contra a covid-19 vigentes na Casa.

— Com a não obrigatoriedade de algumas dessas medidas, passamos a liberar mais o acesso, sempre observando as normas de segurança. Sabemos que as pessoas gostam de ler, trabalhar ou estudar na Biblioteca, então disponibilizamos algumas mesas no salão de leitura e algumas próximas ao balcão. Eventualmente, podemos ampliar isso conforme a demanda — explica.

Reabertura gradual

A Biblioteca retomou os atendimentos presenciais em agosto de 2021, com exigência do uso de máscara e higienização das mãos na entrada, além de distanciamento social de pelo menos dois metros entre os usuários. No período de maior restrição de acesso, a coordenação ampliou o atendimento remoto ao público, garantindo o envio de documentos já digitalizados disponíveis nos drives e nas bases de dados.

A biblioteca também realizou treinamentos on-line nas bases de dados assinadas e no próprio mecanismo de pesquisa, além de promover eventos culturais em ambiente virtual, como rodas de leitura e lançamentos de livros pela plataforma Microsoft Teams.

Para obter informações ou realizar solicitações e agendamentos, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 3303-1267 ou 3303-1489.