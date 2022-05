Comissão debate abertura de mercado de transporte rodoviário de passageiros

Abertura de mercado seria positiva para recuperação do turismo, diz deputado - (Foto: Divulgação/Portos do Paraná)

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados debate nesta quarta-feira (25) a abertura de mercado do transporte rodoviário de passageiros. O debate foi solicitado pelo deputado Bacelar (PV-BA). Para dele, apesar da gradual recuperação do setor de turismo no Brasil, o caminho para reativar e fomentar essa esfera econômica ainda é longo.

“Estudos demonstram que a abertura de mercado do transporte rodoviário de passageiros, amplamente defendida por diversos órgãos do governo federal e já em andamento no âmbito da ANTT, deverá impactar positivamente no turismo brasileiro”, afirma.

Ele pretende também debater o trabalho de consultoria sobre a situação atual do transporte rodoviário de passageiros no Brasil, que, entre outros assuntos, apresenta os benefícios da abertura de mercado do transporte rodoviário no setor de turismo.

Foram convidados, entre outros:

- o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio;

- o ministro do Turismo, Carlos Brito;

- a secretária Nacional de Atração de Investimento, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Débora Gonçalves; e

- o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Sr. Luciano Lourenço.

Confira a lista completa de convidados

A reunião será realizada às 15 horas, no plenário 5.