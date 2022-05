Comissão debate demissões no Banco da Amazônia

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (25) as demissões no Banco da Amazônia (Basa). O debate foi solicitado pela deputada Vivi Reis (Psol-PA) e subscrito pelo deputado José Ricardo (PT-AM).

Vivi Reis explica que o Banco da Amazônia (Basa) é uma empresa de economia mista com sede em Belém (PA) e atuação em todos os estados da região Norte, além do Maranhão e Mato Grosso. “O Basa tem na sua essência ser o principal agente de fomento ao desenvolvimento econômico e social da Amazônia”, explica.

Segundo ela, apesar de o banco ter alcançado resultados financeiros positivos nas últimas três décadas, a administração da instituição decidiu por desligar os funcionários do chamado quadro de apoio, sem nenhum tipo de mediação direta ou via entidade representativa. “Há informações de que esse processo de demissão atingirá também outras categorias do Basa”, afirma Vivi Reis.

Segundo a deputada, a administração do Basa sustenta, entre outros motivos, que a decisão se baseia em portaria do Ministério da Economia e que não há como rever o posicionamento.

Foram convidados para debater o assunto, além do presidente do Basa, representantes da Associação dos Empregados do Banco da Amazônia e dos sindicatos dos bancários do Pará, do Amazonas e do Maranhão.

O debate será realizado às 14h30, no plenário 11.