Comissão de Ciência e Tecnologia ouve ministro do setor nesta quarta

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (25) o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim.

A vinda do ministro foi sugerida pelo presidente do colegiado, deputado Milton Coelho (PSB-PE).

"A participação do Estado no desenvolvimento científico e tecnológico de uma nação é fundamental. Nenhum país que hoje se destaca como uma grande potência tecnológica conseguiu atingir níveis de excelência sem o aporte de recursos públicos no setor", afirma o parlamentar ressaltando ainda que o governo é responsável por criar um ambiente propício aos investimentos privados.

Segundo Milton Coelho, é essencial que as políticas tocadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações estejam em harmonia com as discussões encampadas no Congresso Nacional. "A partir da correta coordenação entre os esforços empreendidos pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo é que surgirão as políticas mais efetivas para o progresso científico pátrio", avalia o deputado.

A reunião para ouvir o ministro será realizada no plenário 13, a partir das 10 horas, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo portal e-Democracia.