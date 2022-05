Comissão de Agricultura ouve ministro sobre prioridades da pasta

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados ouve nesta quarta-feira (25) o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, sobre as prioridades do ministério para o ano de 2022 e o sobre o Plano Safra. A presença do ministro foi solicitada pelo deputado Giacobo (PL-PR), que preside o colegiado.

“Com a nova composição das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e a recente instalação das mesmas, considero de grande importância convidar o ministro para informar aos parlamentares sobre as metas, planos e prioridades para 2022”, afirmou Giacobo.

A reunião será realizada às 10 horas, no plenário 6.