Comissão debate descumprimento da Lei dos Anistiados Políticos

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (24) para debater o descumprimento da Lei dos Anistiados Políticos (Lei 10559/02).

O pedido para a realização do debate é do deputado Paulo Teixeira (PT-SP). Ele afirma que a Comissão de Anistia tem descumprido a lei ao julgar os pedidos de anistia em tramitação no colegiado. "Assim, com objetivo de esclarecer os desmandos legais recorrentes, convidamos o referido presidente para prestar os devidos esclarecimentos aos pares desta comissão, assim como aos anistiados políticos que aguardam seus julgamentos pela Comissão de Anistia do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos", afirmou.

Foram convidados para a audiência pública:

o presidente da Comissão de Anistia, João Henrique Nascimento de Freitas;

o ex-conselheiro da Comissão de Anistia Vitor Neiva;

o ex-presidente da Comissão de Anistia Paulo Abrão Pires; entre outros.

A audiência ocorre às 16 horas, no plenário 3, com transmissão interativa pelo e-democracia.