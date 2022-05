Inscrições abertas para cursos noturnos da Escola Técnica Liberato Salzano, em Novo Hamburgo

Estão abertas, até 5 de junho, as inscrições para os cursos técnicos noturnos da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, para ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2022. Os cursos são destinados a estudantes com Ensino Médio completo e têm duração de quatro ou cinco semestres, mais estágio curricular obrigatório. As vagas são para os cursos:

Curso de Química - Foto: Luis Eduardo Selbach / E.T. Liberato Salzano

• Química;

• Mecânica;

• Eletrotécnica;

• Eletrônica;

• Segurança do trabalho;

• Manutenção automotiva;

• Design de interiores;

• Informática para internet

Não haverá prova de seleção para esse ingresso. Caso haja mais candidatos do que vagas, o critério de ranqueamento é a idade, pelo qual o candidato com maior idade terá preferência.

O edital do processo de seleçãoestá divulgado no site da instituição.

A Fundação Liberato destina Bolsas Educacionais parciais e integrais a alunos regularmente matriculado que comprovem a necessidade, limitando a concessão conforme critérios de avaliação da instituição (Resolução CTD nº 2280/17 e Ad Referendum nº 228/2021). O aluno que não tiver interesse em solicitar a bolsa pagará mensalidade conforme o número de disciplinas em que estiver matriculado.

• A inscrição tem uma taxa de R$ 20 e deve ser feita somente por meio do sitewww.liberato.com.br

A Fundação Liberato

A Fundação Liberato tem uma estrutura voltada à educação profissional de nível técnico com 3.504 alunos matriculados, provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul, entre os quais Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, Montenegro, Ivoti e muitos outros.

Os cursos diurnos, integrados com o Ensino Médio, dirigidos para alunos provenientes do Ensino Fundamental, têm duração de quatro anos, mais 720 horas de estágio supervisionado na empresa e acompanhados pela própria instituição, sendo oferecido nas áreas de Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica.

Os cursos de educação profissional noturnos são subsequentes, dirigidos a alunos que já têm o Ensino Médio e que desejam obter formação técnica. Têm duração de cinco semestres, mais 720 horas de estágio, e são oferecidos nas mesmas áreas dos cursos diurnos, mais Segurança do trabalho, Manutenção automotiva, Design de interiores e Informática para internet.