Comissão discute planos do governo para as pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realiza audiência pública na terça-feira (24) com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, para debater as prioridades da Pasta para o ano de 2022, no que diz respeito às pessoas com deficiência.

A audiência será realizada no plenário 13, às 14 horas, e poderá ser acompanhada de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

O deputado Professor Joziel (Patriota-RJ), que pediu o debate e é presidente da comissão, lembrou que, recentemente, aconteceram alterações nos quadros ministeriais do Poder Executivo, além de uma nova composição das comissões permanentes da Casa, renovando planos e metas de ambos.

"Diante dessas alterações, portanto, seria oportuno que a nova ministra comparecesse e se apresentasse a esta comissão para dialogarmos e discutirmos sobre as prioridades do ministério", disse.