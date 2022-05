Taxa de abandono do Ensino Médio na rede pública do RS chega a 10,7% em 2021

Em 2020, o RS registrou 7%, número três vezes maior do que o registrado em todo o Brasil no mesmo período.

Na rede privada gaúcha, assim como no país, o abandono do Ensino Médio apresentou leve queda em 2021. Em 2020, 0,3% dos estudantes de Ensino Médio em escolas particulares deixaram de estudar. Em 2021, a taxa ficou em 0,2%, mesmo índice do país.

No Brasil

A comparação da evasão escolas no Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras dobrou em 2021, saltando de 2,6% em 2020 a 5,6% no ano passado. Nas instituições privadas, a taxa de abandono no Ensino Médio em 2021 ficou em 0,2%, um índice ainda menor que 2020, quando era de 0,5%.

