Lira: não podemos fazer de conta que a crise mundial de energia não existe

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a insistir nesta sexta-feira (20) na necessidade de uma solução para a crise de energia. "Nós não podemos fazer de conta que a crise de energia mundial não existe. Que o povo não existe e que as soluções não existem. É para isso que as instituições existem: para dar respostas e aliviar a situação do povo quando as crises acontecem", disse ele em suas redes sociais.