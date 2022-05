Audiência discute planejamento de entidades de desporto aquático para a Olimpíada de 2024

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na próxima terça-feira (24) nova audiência pública sobre o ciclo olímpico Paris 2024. Desta vez será discutido o planejamento para os desportos aquáticos.

O deputado Luiz Lima (PL-RJ), que pediu a realização do debate, afirma que natação, águas abertas, nado artístico, polo aquático e saltos ornamentais são algumas das modalidades que mais ganham medalhas em jogos olímpicos.

Segundo o parlamentar, os resultados alcançados nos últimos anos, especialmente após a destinação de recursos públicos das loterias, podem ser melhorados no próximo ciclo olímpico.

No último dia 17, foi a vez da Confederação Brasileira de Atletismo apresentar ao colegiado as ações adotadas pela entidade para garantir melhores resultados nas Olimpíadas do ano que vem.

Debatedores

Foram convidados para a audiência de terça, entre outros:

- o vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Renato Cordani;

- o presidente da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais (CBSO), Ricardo Moreira; e

- o presidente da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro (FARJ), Celso Campos de Oliveira.

A audiência será realizada no plenário 4, a partir das 13 horas, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo portal e-Democracia.