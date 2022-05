O projeto foi retirado de pauta a pedido do relator, senador Carlos Portinho (PL-RJ) - Jefferson Rudy/Agência Senado

A pedido do relator, senador Carlos Portinho (PL-RJ), foi retirado da pauta desta quarta-feira (18) o PL 2.380/2021, que atualiza o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e aumenta a oferta de recursos para o setor turístico. Portinho se pronunciou ressaltando a importância do projeto para a retomada do turismo e declarou sua expectativa de que o PL possa ser reincluído na pauta de votação nas próximas semanas.