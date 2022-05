Congresso colorido no combate à LGBTIFOBIA

Nesta terça-feira (17), o Congresso foi iluminado com as cores do arco-íris para celebrar o Dia Internacional de Combate à LGBTIFOBIA. O termo se refere à discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero. A solicitação da iluminação foi da deputada Sâmia Bonfim (PSOL – SP).

O dia 17 de maio foi quando, em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais da Classificação Internacional de Doenças (CID).

No Brasil, em 2021, foi registrado aumento de 33% de casos de violência contra a população de gays, travestis e mulheres trans, entre 20 e 39 anos, segundo dados do Observatório de Mortes e Violências Contra LGBTI+.