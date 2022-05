Izalci entrega relatório da CPI do Acidente da Chapecoense

O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) entregou nesta quarta-feira (18) o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre a situação das vítimas e familiares do acidente aéreo que vitimou a delegação de futebol da Chapecoense, em novembro de 2016, em Medellín (Colômbia).

Izalci anunciou que não faria a leitura do relatório, diante da decisão do colegiado de estender os trabalhos até a data limite, 11 de julho.

— Quero reforçar que esse é um relatório preliminar, sujeito à colaboração de todos. Acho que está bem, mas a gente precisa melhorar — afirmou Izalci.

Entre outras conclusões, o relatório aponta a "evidente necessidade" de indenizar, "contratual e extracontratualmente", as vítimas e os familiares das vítimas do voo CP 2933 da companhia aérea LaMia, "assim como de se alcançar eventuais ilícitos penais e administrativos" cometidos por envolvidos no acidente.

Mais informações a seguir