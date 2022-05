Crie o Impossível 2022 está com as inscrições abertas

A ONG Embaixadores da Educação, em parceria com o Sebrae e a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul, promove, no dia 3 de junho, a 4ª edição do Crie o Impossível. O encontro inspiracional, que convida estudantes de Ensino Médio de escolas públicas a acreditarem e investirem em seu potencial, será realizado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, das 8h às 12h.

Serão realizadas 11 apresentações de profissionais que trazem representatividade para os estudantes. Os convidados vão compartilhar suas histórias de vida, falando sobre dificuldades, desafios e caminhos possíveis para superação e conquistas. Em anos anteriores, já estiveram presentes personalidades como o produtor, diretor de criação e empresário KondZilla; a primeira mulher negra a ocupar uma posição de CEO no Brasil, na Lacoste, Rachel Maia; o rapper Emicida; a executiva do Google Lisiane Lemos; o fundador do jornal “Voz das Comunidades” Rene Silva e a médica e vencedora do BBB 2020 Thelma Assis.

Até o momento, a iniciativa já impactou mais de 50 mil alunos de escolas públicas e distribuiu mais de R$ 1 milhão em bolsas de estudos integrais para faculdades, atividades empreendedoras e intercâmbios.

Conforme a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, o Crie o Impossível é uma excelente oportunidade para os jovens gaúchos se inspirarem e conhecerem exemplos positivos de transformação social através do empoderamento juvenil.

“Estamos muito contentes com a realização deste evento no Rio Grande do Sul e com a mobilização dos nossos estudantes da rede estadual. Mais do que inspiração, o Crie o Impossível é um grande chamado para a ação, incentivando e apresentando ferramentas para que os alunos coloquem a mão na massa para transformar suas escolas, comunidades e vidas”, afirma.

A cofundadora e CEO do Embaixadores da Educação, Guilhermina Abreu, explica que o evento, que nasceu com o formato presencial em estádio do Mineirão, ganhou outra dimensão este ano, com o evento no Beira-Rio e a transmissão ao vivo dentro das escolas públicas de todo o Brasil. De acordo com ela, a ideia é ampliar o acesso nacionalmente e fazer com que cada estudante experimente a sensação de estar ao vivo, independentemente se ele está numa capital ou num município distante, no interior.

“Depois de duas edições em Belo Horizonte, a experiência da edição remota do Crie o Impossível nos deu a certeza de que o evento precisava continuar sendo transmitido nacionalmente, pois tivemos um engajamento muito forte pelas redes. Em 2020, alcançamos cidades muito pequenas e afastadas dos centros urbanos, onde as oportunidades são poucas. Começamos o projeto da ONG com uma turma de 40 alunos e nos sentimos realizados por, hoje, impactarmos todo o Brasil como agentes de transformação social”, afirma Guilhermina.

O Crie o Impossível é um projeto da ONG Embaixadores da Educação criado em 2013 e composto por ex-alunos de escolas públicas que frequentaram o Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae em Minas Gerais.

A ONG foi criada quando o grupo estava no terceiro ano do Ensino Médio e, ao participarem do projeto do Sebrae, começaram a questionar como os outros colegas poderiam ter as mesmas oportunidades. Nasceu, então, a Embaixadores da Educação para dar oportunidade a outros jovens a terem acesso a uma educação empreendedora, protagonista e empoderada.

Em três edições, o Crie o Impossível alcançou 50 mil estudantes de escolas públicas de 3 mil municípios de todo o Brasil, com 170 mil acessos na edição remota (2020), transmitida pelo canal oficial do TikTok no Brasil e pelo canal da ONG no YouTube.

