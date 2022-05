Um passeio pela história do Brasil nos 25 anos da Agência Senado

Plenário do Senado na aprovação da Lei da Responsabilidade Fiscal, em 2000: página exibe as principais coberturas da Agência desde sua criação, em 1997 - Jane de Araújo/Agência Senado

Desde janeiro, a Agência Senado está oferecendo aos leitores uma página na qual é possível consultar as principais notícias publicadas ao longo dos 25 anos de cobertura das atividades legislativas. Todos os dias, o internauta encontra no portal Senado Notícias, no menu superior, o item Viaje na Nossa História, com reportagens selecionadas sobre as principais decisões e debates que marcaram o Parlamento brasileiro nessas mais de duas décadas.

Basta ir ao calendário e clicar no dia e mês desejado para se ter acesso ao que foi notícia naquele dia em anos diferentes. Estão lá, por exemplo, a proposta de emenda à Constituição que deu às domésticas direitos básicos como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e férias; a proposta de emenda que permitiu a reeleição de presidente, governadores e prefeitos; a Lei de Responsabilidade Fiscal; os Estatutos do Desarmamento, do Idoso e da Igualdade Racial; a Lei Maria da Penha; o Marco Civil da Internet e muitos outros temas.

— A seleção também ajuda a ver a democracia brasileira funcionando a pleno vapor, com todos os lados e grupos políticos tendo direito a voz, voto e espaço. A página especial contribui para que percebamos como é importante manter esse sistema de pé e saudável, se quisermos um país mais justo e com menos desigualdades — afirma o coordenador-geral da Agência Senado, Silvio Burle.

Curiosidades

A página também traz alguns fatos curiosos dessa história, como o do dia 17 de maio de 2000, quando um grupo de senadores e deputados enterrou em frente ao Congresso Nacional um projeto de lei que estava em discussão na época e plantou sobre ele uma muda de ipê. A proposta alterava o Código Florestal e tinha a oposição do grupo.

Oito anos depois, em 30 de janeiro, uma matéria da Agência Senado mostrava a ansiedade de parlamentares brasileiros que tinham viajado à Antártida, a convite da Marinha, e que se viram obrigados a atrasar o retorno ao país em função das más condições do tempo.

— Os leitores realmente embarcam em uma viagem pela história do Senado, em que as reportagens da Agência são as estações que eles vão percorrendo ao longo do caminho — compara o coordenador-geral.

Parceria

O trabalho é feito em parceria com a Coordenação de Tecnologia da Informação da Secretaria de Comunicação Social do Senado (Secom). A direção da Agência tinha o propósito de adaptar para o ambiente digital um produto jornalístico que é muito presente nos jornais e revistas impressos: uma seção que recupera matérias publicadas nos anos anteriores.

— O pessoal da TI comprou a ideia, se envolveu totalmente com o projeto, fez um layout bem limpo e bonito e desenvolveu um sistema publicador em que a seleção das matérias carrega a página especial automaticamente. Sem esse sistema, seria muito difícil conseguir fazer a seleção das matérias e montar essa linha do tempo, uma por uma, a cada dia. Foi realmente um projeto de equipe, que permitiu que a gente valorizasse o trabalho monumental de cobertura jornalística feito pela Agência nesses 25 anos — explica Silvio Burle.