Zenaide: governo e parlamentares são tolerantes com fome e outras mazelas

Em pronunciamento nesta terça-feira (17), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) afirmou que “o governo federal e grande parte do Congresso” demonstram tolerância com a fome e outras mazelas que afetam o povo brasileiro. Ela também criticou as isenções fiscais a setores que, segundo ela, contribuem para a difícil situação dos brasileiros.

Segundo Zenaide, há tolerância com o desemprego, mesmo quando se sabe que ele só diminuirá se o Estado brasileiro investir na geração de emprego e renda. E que também se tolera a “extorsão” feita pelos bancos, que cobram altas taxas de juros, que, declarou ela, podem chegar a até 400% ao ano.

A senadora também criticou a postura das companhias aéreas, que, mesmo com isenções fiscais, pretendem cobrar pelo transporte das bagagens dos passageiros. Ao lembra que é médica, ela condenou os altos preços cobrados pela indústria farmacêutica, citando como exemplo as caixas de luvas de procedimento, que custavam há seis meses cerca de R$29,90 e, hoje, são vendidas por aproximadamente R$ 162,00.

Após mencionar “a tolerância com o desmatamento e o massacre dos povos indígenas”, Zenaide criticou a política econômica do governo federal.

— Os únicos planos e projetos que vêm deste governo e do Ministério da Economia são de isenção fiscal dos grandes, porque quando é para micro e pequena empresa e para a agricultura familiar, a gente aqui tem dificuldade de aprovar projetos, apesar de saber que quem alimenta 70% dos brasileiros é a agricultura familiar e saber que quem mais emprega, neste país, chama-se micro e pequena empresa.