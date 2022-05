Confúcio alerta para o aumento do desmatamento na Amazônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) manifestou, em pronunciamento nesta terça-feira (17), preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia e os conflitos de grileiros e garimpeiros contra indígenas. Para ele, todos esses confrontos são injustificáveis, já que existem formas de desenvolvimento sem agredir o meio ambiente.

— Não se precisa mais derrubar uma árvore no Brasil para aumentar a produção de grãos ou de leite, ou de carne. Isso porque, hoje, com a tecnologia, com a Embrapa ajudando, com as assessorias, as consultorias existentes, os proprietários, hoje, realmente utilizam as pastagens degradadas para aumentar a produção. Isso tem sido feito com muita capacidade e muita inovação pelos pecuaristas e também pelos produtores de grãos no Brasil — afirmou.

O senador destacou a gravidade da “repetição sistemática da imprensa mostrando os desmandos existentes e os conflitos existentes entre pseudo desenvolvimentistas, agressores ambientais, criminosos comprovados, que estão hoje correndo livres”. Ele ainda observou que o “crime foi tão aparentemente deixado de lado que se deu, assim, uma oportunidade maior para que tudo isso viesse a acontecer: mais desmatamentos e mais lutas, ofensas aos índios brasileiros”.

Confúcio também registrou que a Fundação Rondon, do Estado de Rondônia, informou que que a comunidade indígena da Aldeia Lage, no Município de Guajará-Mirim está buscando ajuda para se proteger contra os invasores de suas terras.

— Não está ficando bonito para o Brasil. A imagem está se desgastando progressivamente. Nós não podemos permitir que a boiada realmente avance pelas porteiras abertas. Nós devemos cuidar desse patrimônio inestimável e infinito que é a Amazônia brasileira — disse o parlamentar.