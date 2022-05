Regulamentação de controle de insetos e pequenos animais pode ser votada na quarta

Foi retirado da pauta de votações do Senado desta terça-feira (17) o projeto de lei que regulamenta o controle e o combate a insetos e pequenos animais que se proliferam desordenadamente nas cidades e oferecem risco à saúde humana (PLC 65/2016). O pedido de adiamento da votação partiu do relator da matéria, senador Eduardo Gomes (PL-TO). O projeto deve voltar à pauta do Plenário nesta quarta-feira (18).

Segundo o autor da proposta, o deputado federal Laercio Oliveira (PP-SE), o objetivo é estruturar o setor, já que as empresas que atuam com o controle desses insetos e animais devem obedecer a normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas sem que haja uma legislação específica. De acordo com a justificativa do projeto, o controle dessas pragas deverá ser feito por empresas especializadas autorizadas pelo Ministério da Saúde e licenciadas pelas vigilâncias sanitária e ambiental do respectivo estado ou município.