Fernando Bezerra pede investimentos para dinamizar economia de Pernambuco

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) lamentou a perda de dinamismo da economia de Pernambuco e pediu vontade política e capacidade para implementar um amplo programa de investimentos públicos e privados. O objetivo é promover a modernização da infraestrutura estadual, o aperfeiçoamento dos serviços públicos e o alinhamento das estruturas produtivas às transformações econômicas e tecnológicas da última década.

De acordo com o parlamentar, a economia pernambucana passou a encolher nos últimos sete anos, refletindo a redução dos investimentos públicos para níveis alarmantes. Assim, eles constituíram, nesse período, menos da metade dos investimentos realizados entre 2007 e 2014, anos que se caracterizaram por um ciclo de crescimento virtuoso.

Em pronunciamento nesta terça-feira (17), Fernando Bezerra disse que a incapacidade do estado de buscar as soluções para os desafios que se apresentam têm graves consequências para a população. Ele mencionou diversos índices, entre eles a taxa de desemprego em Pernambuco, que é de 20 por cento, a maior do país, sendo também o estado o mais violento. Disse ainda que quase metade dos pernambucanos não têm garantia de água na torneira com regularidade.

Após condenar o que chamou de “descaso e abandono” ao qual Pernambuco foi submetido, o senador lembrou que o equilíbrio das contas públicas deve preservar o investimento e assegurar a continuidade dos serviços oferecidos à população.

— O Estado possui atribuições inalienáveis, que nenhum ajuste fiscal pode comprometer. O controle dos gastos deve voltar-se para o tamanho da máquina pública e não para o tamanho do investimento — afirmou.