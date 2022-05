Cancelada audiência na CAE sobre o marco legal do saneamento

Foi cancelada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, agendada pra quinta-feira (19), destinada à discussão das dificuldades enfrentadas para o cumprimento de metas do novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026, de 2020). A audiência havia sido solicitada pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

Haviam sido convidados representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); dos ministérios da Economia e do Desenvolvimento Regional; e da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon Sindcon).