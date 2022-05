Iniciadas as obras para a pavimentação de rodovia que liga Tapejara a Charrua

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciou os serviços de pavimentação da ERS-430 entre os municípios de Tapejara e Charrua. A obra, que tem investimento de R$ 23 milhões do programa Avançar, prevê o asfaltamento de 12 quilômetros da rodovia, ligando a região nordeste ao Alto Uruguai.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, a liberação desses recursos proporcionou a inclusão da ERS-430 entre as 22 ligações regionais contempladas pelo Avançar. “Com a rodovia pavimentada, ligaremos duas regiões importantíssimas do Estado, o que beneficiará consideravelmente o transporte da produção agropecuária”, acrescenta.

No momento, as frentes de serviços atuam nas etapas de drenagem e terraplenagem nos quilômetros iniciais da estrada. A estimativa é de que a obra seja entregue no segundo semestre de 2023. “Os trabalhos estão concentrados entre os kms 0 e 3, e logo deveremos começar a implantar as primeiras camadas de pavimento. Estamos trabalhando muito para que, ainda este ano, a comunidade possa circular pelos primeiros segmentos já asfaltados da ERS-430”, afirma o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.