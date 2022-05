Brasileiros enfrentam até 2 horas de espera para sair da Argentina em El Soberbio

Brasileiros que precisaram retornar ao Brasil na tarde do último sábado, 14, tiveram que enfrentar uma longa fila e até duas horas de espera para cruzar a fronteira com a Argentina, em El Soberbio/Porto Soberbo.

Para deixar o país é necessário apresentar identidade, documento do veículo e este ser vistoriado, além da compra da passagem de balsa, procedimentos que eram feitos manualmente pelos funcionários da Aduana.

Houve casos em que motoristas ingressaram na fila por volta das 15h e só foram liberados após as 17h, quase no horário da última travessia, que é feita até às 17h15, resultado em maior parte da burocracia e da morosidade do país vizinho.

Horário da balsa

O atendimento na margem brasileira se dá pela manhã, das 8h às 11h15, e, à tarde, das 14h às 17h15, de segunda a sexta-feira.

Nos sábados e feriados, o atendimento acontece pela manhã, das 8h30 às 11h15; e a tarde das 14h30 às 17h15.

Aos domingos, não há travessia no local.

