Com taxa de 7,5%, desemprego fica estável no primeiro trimestre no RS

A taxa de desocupação no Rio Grande do Sul foi estimada em 7,5% para o primeiro trimestre de 2022, revelou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na sexta-feira (13/5). Na comparação com o quarto trimestre de 2021, se manteve estatisticamente estável (8,1%), enquanto que em relação ao primeiro trimestre do ano passado (9,5%) recuou 2,1 pontos percentuais (p.p.).

A população desocupada (463 mil pessoas) ficou estável frente ao trimestre imediatamente anterior (500 mil pessoas) e caiu 18,1% (menos 102 mil pessoas) ante o primeiro trimestre de 2021 (566 mil pessoas desocupadas).

A população ocupada (5,7 milhões de pessoas) se manteve estável em relação ao trimestre anterior e subiu 7,1% (mais 381 mil pessoas) na comparação com igual período de 2021 (5,4 milhões de pessoas).

O rendimento real habitual (R$ 2.860,00) se manteve estável em relação ao trimestre anterior (R$ 2.815,00) e recuou 8,6% na comparação com igual trimestre de 2021 (R$ 3.127,00). A massa de rendimento real habitual (R$ 15,9 bilhões) subiu 2,7% na comparação com o quarto trimestre de 2021 e ficou estável frente ao primeiro trimestre do ano passado.

