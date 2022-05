Sessão Família da TV Brasil exibe longa-metragem de animação inédito

A TV Brasil leva ao ar neste domingo (15), às 14h, na faixa Sessão Família, o filme de animação inédito Boonie Bears - Aventura em Miniatura.

Quinto longa-metragem da franquia, é o mais recente lançamento para os cinemas da sequência de produções infantis que faz sucesso com a garotada em muitos países. Com personagens fascinantes, a saga encanta as crianças de todo o mundo.

Na trama, os irmãos Boonie Bears, por Briar e Bramble, são dois ursos bonachões que vivem às turras com o lenhador frustrado Vick. Mamíferos enormes, eles são fortes e desajeitados. Os dois defendem a floresta do também aspirante a inventor.

A dupla é obrigada a ver o mundo de maneira diferente ao cair em uma armadilha de Vick: uma máquina que dispara raios capazes de reduzir os objetos ao tamanho de um inseto. Em uma disputa com os Boonie Bears, o equipamento é acidentalmente acionado e os três são encolhidos.

A partir daí, com poucos centímetros de altura, eles passam dificuldades enquanto tentam voltar ao tamanho normal. O trio encara um mundo totalmente desconhecido até então. Os protagonistas fogem de insetos ameaçadores e descobrem vilões que contaminam os rios com dejetos.

Durante a jornada, Briar, Bramble e Vick contam com a ajuda de uma repórter humana para cumprir sua missão. Os queridos personagens buscam sobreviver a essa realidade em miniatura, preservar a natureza para salvar o planeta e encontrar a fórmula mágica para conseguirem voltar ao tamanho normal.

Ficha técnica

Título original:Boonie Bears: The Big Shrink. País: China. Ano: 2019. Gênero: animação. Direção: Leon Ding, Yongchang Lin, Huida Lin. Inédito. 90 min. Classificação indicativa: Livre. Ao vivo eon demand.

Acompanhe a programação daTV Brasilpelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo nosmartphone. Oapppode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

Serviço

Sessão Família –Boonie Bears - Aventura em Miniatura – domingo, dia 15/05, às 14h, naTV Brasil.

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil



Para saber como sintonizar aTV Brasilem sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .