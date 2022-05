Luiz Ayrão é o convidado do programa Canto e Sabor do Brasil

Com muita música e um bom papo, o episódio inédito deCanto e Sabor do Brasilvai ao ar neste domingo (15), às 11h, naTV Brasil. Durante a atração da emissora pública, o apresentador Paulinho Del Ribeiro recebe o cantor e compositor Luiz Ayrão.

Entre uma prosa e outra, o convidado solta a voz em um repertório que inclui as cançõesBola Dividida,Porta Aberta,Nossa Canção,Os Amantes,Ciúme de Você,No Silêncio da MadrugadaeA Saudade que Ficou(O Lencinho).

Preparado no bom e velho fogão a lenha da fazenda, o prato do dia é uma deliciosa feijoada com feijão branco no tacho. No segundo bloco, o público confere também a declamação do poemaEsta vida, de Guilherme de Almeida.

Luiz Ayrão e Paulinho Del Ribeiro -TV Brasil

Aos 80 anos, Luiz Ayrão coleciona sucessos que ficaram eternizados na cultura musical brasileira. Entre eles, ohitNossa Canção, composto pelo artista carioca quando ainda era advogado.

Luiz Ayrão passou do anonimato para o estrelato repentinamente, quando Roberto Carlos decidiu gravar a música em 1966. O sucesso atingiu proporções inimagináveis para o artista, que, na época, compunha diversas obras para o movimento da Jovem Guarda.

A partir dos anos 1970, Luiz Ayrão migrou para o samba. Em 1973, gravou um compacto comPorta aberta, composição de sua autoria em homenagem à Portela e considerado seu primeiro sucesso como cantor.

Sobre o programa

Com exibição semanal naTV Brasil, aos domingos, às 11h, o programaCanto e Sabor do Brasilé apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha.

Clique aqui , para saber como sintonizar aTV Brasil.