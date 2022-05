Geoportal disponibiliza painel com geolocalização dos batalhões dos bombeiros

Um painel temático com dados relativos a todos os batalhões municipais dos bombeiros no Estado já está disponível para consulta pública. O trabalho é fruto da primeira etapa da parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) para adesão à Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (Iede/RS), formalizada em abril.



O resultado da elaboração produzida pelo Departamento de Planejamento, Governamental (Deplan) da SPGG permite acessar, além do painel temático, os metadados associados a todas as camadas representadas.

Projeto estratégico da SPGG, a Iede/RS é um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos. O objetivo é facilitar e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais.

A interface pública é o Geoportal RS, principal plataforma de compartilhamento de dados geoespaciais, serviços e aplicações do Estado. Entre os exemplos de materiais disponíveis estão a Cartografia Interativa do Estado, o Painel de Geolocalização das Escolas do RS, o Monitoramento da Vacinação da Covid-19, o Painel de Arboviroses e o Atlas Socioeconômico do RS.

A diretora do Deplan, Juliana Hoffmann, destaca o aumento da oferta de informações de natureza espacial e a importância da parceria. “O CBMRS vem para somar no esforço de ampliação e melhoria constante da nossa infraestrutura de dados espaciais. Será muito importante para superação dos desafios que temos pela frente, como as atividades que desenvolveremos junto ao Comitê Técnico Setorial”, ressalta.

Conforme o comandante-geral do CBMRS, coronel Luiz Carlos Neves Soares Júnior, o acordo permite “disponibilizar à administração pública, às instituições acadêmicas e ao público em geral o acesso às informações do Corpo de Bombeiros Militar, de forma georreferenciadas, em razão das atribuições constitucionais do CBM, complementando ainda a divulgação proativa prevista na Lei de Acesso à Informação”.

Após a inserção dos dados dos batalhões, o próximo passo será a inserção de geoinformações relativas ao censo demográfico da instituição, serviços civis e auxiliares credenciados, atendimentos operacionais e informações de segurança contra incêndio.

Para acessar os metadados e as opções de download, visite oCatálogo de Metadados da Iedee pesquise “bombeiros”.

Sobre a Iede/RS

A Iede/RS é construída a partir da reunião coordenada de arranjos e políticas institucionais pautadas por um grande arcabouço tecnológico. Sua plataforma tecnológica tem uma arquitetura descentralizada, baseada em serviços e interoperabilidade, em conformidade com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Inde). Ela é composta por um catálogo de dados geoespaciais (vinculados a um sistema de gerenciamento de metadados), serviços, aplicativos e um geoportal interativo.