Receita Federal e Polícia Civil apreendem 80 quilos de cocaína pura

Em ação conjunta com a Polícia Civil, auditores da Receita Federal apreenderam na noite de sexta-feira (13), cerca de 80 quilos de cocaína pura em um sítio no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Junto com a droga, os policiais apreenderam um equipamento de mergulho, conhecido comosea scooter, um tipo de motor usado para deslocamento de mergulhadores quando no fundo do mar.



De acordo com investigações da Polícia Civil, a cocaína era comprada em países produtores da América Latina e revendida na Europa. O material era transportado no fundo do casco de navios, na tentativa de driblar o controle aduaneiro nos portos do Rio de Janeiro.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil na 7ª Região Fiscal, que engloba os estados do Rio e Espírito Santo, e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Outra ação

Em agosto do ano passado, a Polícia Federal apreendeu grande carga de cocaína , em uma operação realizada no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio. Na ocasião, foram apreendidos cerca de 400 quilos da droga.