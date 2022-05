TV Brasil exibe espetáculo da Amazonas Band neste sábado

O consagrado grupo Amazonas Band é a atração da faixa musical que a TV Brasil leva ao ar neste sábado (14), às 23h15. Com produção da emissora afiliada TV Encontro das Águas, o espetáculo gravado no Teatro Amazonas marca o início da venda dos ingressos para o Amazonas Green Jazz Festival, evento que transformará Manaus na capital mundial do jazz, em julho.

Criada em 2000 com a missão de difundir a música popular instrumental no estado amazonense, a Amazonas Band é referência no país por ter em seu quadro grandes instrumentistas. Com regência do maestro Rui Carvalho, a orquestra tem se apresentado regularmente tanto na capital como no interior.

Nos anos de 2009 e 2012, o grupo gravou dois CDs ao vivo no Teatro Amazonas em diferentes edições do festival de jazz: Amazonas Jazz com Vinícius Dorin e Amazonas Band convida Gilson Peranzzetta e Mauro Senise.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

A apresentação deste sábado naTV Brasiltraz a big band interpretando um repertório de músicas de artistas confirmados no Amazonas Green Jazz Festival deste ano, além de composições que marcaram edições passadas do evento.

Entre as obras selecionadas estão:Desafinado (Tom Jobim e Newton Mendonça, com arranjo de Frank Mantooth);O Morro Não Tem Vez (Favela), (Tom Jobim e Vinícius De Moraes, com arranjo do regente Rui Carvalho);Dindi (Tom Jobim e Aloysio De Oliveira, com arranjo de Rui Carvalho);Techno Pop (Bob Mintzer);Linha de Passe (João Bosco e Aldir Blanc, com arranjo de Gilson Peranzzetta);Latin Import (John Fedchock, trombonista e arranjador americano confirmado no festival deste ano); eSome skunk funk (Randy Brecker, trompetista, flugelhornista e compositor americano, uma das atrações do próximo Amazonas Green Jazz Festival).

Ao vivo e on demand

A programação daTV Brasilpode ser acompanhada por canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Saiba aqui como sintonizar .

Também é possível ver seus programas favoritos pelo TV Brasil Play, tanto no site quanto por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS .

ATV Brasiltambém está disponível pela WebTV .