Com investimento de R$ 157 milhões, Governo do Estado lança edital para asfaltar SC-108 entre Major Gercino e Angelina

Os olhos de Luiz Fernando Marques, 34, ficam marejados quando ele fala do antigo patrão. Dono de empresas de reciclagem no Vale do Rio Tijucas, Vilberto Francisco faleceu no começo deste mês sem ver realizado um de seus maiores sonhos: a pavimentação da SC-108, entre Major Gercino e Angelina.

Ao saber que o governador Carlos Moisés lançou neste sábado, 14, o edital para asfaltamento do trecho de 26 quilômetros, Luiz Fernando mirou para baixo e recordou a luta de décadas do empresário.

“Tomara que Deus o ponha em bom lugar. Quando essa obra finalmente sair, eu garanto que, de onde quer que esteja, ele vai dizer: ‘Sempre acreditei e hoje o asfalto está aí para todo mundo passar’”, diz Marques.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A antiga de demanda de Vilberto está, agora, mais perto de sair do papel. Após a execução do projeto, o governador pôde autorizar a licitação que escolherá a empresa responsável pela pavimentação. O valor base do edital é de R$ 157 milhões. Segundo Moisés, o asfaltamento representa a criação de uma nova rota entre a Região Serrana e o Litoral Norte do Estado.

“Essa é uma obra de importância regional, esperada há muito tempo. Imagine uma pessoa que se desloca de Lages para Balneário Camboriú. Quando esta estrada estiver asfaltada, será possível fazer o trajeto em até uma hora a menos do que se faz hoje, evitando o trânsito da Grande Florianópolis”, ressalta Moisés.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O prefeito de Major Gercino, Valmor Kammers, salienta que o investimento ajudará no desenvolvimento do município. Ele destaca ainda que, apesar do valor elevado, a obra será executada com recursos próprios dos catarinenses, sem recorrer a financiamentos.

“Essa obra vai impactar não apenas Major Gercino, mas todo o Vale do Rio Tijucas. Vai ficar na história. A gente confia muito no governador. Essa vai ser a nossa rota da fé”, diz o prefeito.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O ato em Major Gercino foi acompanhado por secretários de Estado, pelos deputados estaduais Ana Paula da Silva, a Paulinha, Jerry Comper e Osmar Vicentini e por autoridades locais.