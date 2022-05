Após décadas de espera, pavimentação da SC-281, de São Pedro de Alcântara a Angelina, vai iniciar

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O sentimento de esperança e os sorrisos nos rostos do casal de agricultores Janaína e Diego Beppler são resultados da boa notícia que receberam: o início da tão esperada pavimentação asfáltica da SC-281, no trecho de São Pedro de Alcântara a Angelina. Finalmente o asfalto chegará próximo de sua casa, colocando fim às dificuldades dos buracos, poeira e lama. A ordem de serviço para a reivindicação histórica das comunidades foi entregue pelo governador Carlos Moisés na manhã deste sábado, 14. O investimento nos quase 23 quilômetros será de R$ 128,5 milhões.

O chefe do Executivo estadual destacou que proporcionar segurança viária e contribuir para tirar a lama e a poeira da vida das pessoas é um dos pilares do Governo do Estado, que definiu a infraestutura como bandeira, assim como o municipalismo, que é a marca da atual gestão. “O nosso compromisso é que nenhuma região do nosso Estado seria esquecida. E aqui estamos nós. Aqui moram pessoas que produzem, criam seus filhos, geram oportunidades, emprego e renda. O asfalto é fundamental para melhorar e garantir ainda mais a qualidade de vida das pessoas. É isso que buscamos e fazemos. O nosso governo gera esperança para as pessoas”, disse o governador.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A estrada receberá os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente (bueiros e canaletas), obras complementares e de contenção, sinalização, meio ambiente e iluminação. Também serão implantadas duas pontes no trecho, uma sobre o Rio Maruim e outra sobre o Rio Rocinha. Além disso, também serão implantadas duas passarelas sobre o Rio Mundéus, uma do lado direito e outra do lado esquerdo.

“Uma pavimentação aproxima as cidades e pessoas. A mobilização para que esse dia se tornasse realidade foi grande. Era uma reivindicação antiga e não resolvida por diversos governos. Estamos vivenciando hoje um importante divisor de águas na história de nossa cidade e região. É a realização de um sonho, que traz impactos diretos e extremamente positivos”, afirmou o prefeito de São Pedro de Alcântara, Charles da Cunha.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A prefeita de Angelina, Roseli Anderle, explicou que a obra é de suma importância. Hoje o escoamento dos produtos dos agricultores da região é feito pela BR-282, e com a pavimentação da SC-281 haverá uma alternativa para reduzir o tempo e a distância entre os municípios, a Ceasa e a Capital. “A distância entre Angelina e a Capital diminuirá em quase 16 km. Além da agricultura forte, nosso município e região já possui um potencial turístico grande e com mais esta conquista, facilitará o acesso de pessoas. Será muito mais qualidade de vida para todos.”

O secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, reforçou que desde o início da gestão o governador Carlos Moisés afirma que governar é tirar o sofrimento das pessoas. “Com essa premissa procuramos todas as prioridades e decidimos tirá-las do papel. Por isso, ao chegar a demanda dessa região juntamos forças e com união trabalhamos para que o dia de hoje chegasse. Uma obra que vai trazer desenvolvimento e dignidade para as pessoas que precisam utilizar a rodovia.”

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Um novo tempo para comunidade

Centenas de pessoas compareceram no pavilhão de festas da Capela Nossa Senhora de Fátima, na comunidade de Barro Branco, em São Pedro de Alcântara e aplaudiram em pé a tão esperada assinatura da ordem de serviço.

Dentre eles, os agricultores, da Comunidade de Rio Forquilhas Alto, Fábio Shell e Andrea Stahelin, que disseram que percorrer a estrada para entregar os produtos da propriedade é uma luta de todos os dias. “São muitos anos de espera. Hoje chegou o grande dia. O asfalto vai abrir muitas portas, em todos os aspectos. A felicidade é muito grande. Passamos muitas dificuldades aqui, e isso vai ser deixado para trás com uma boa pavimentação. Estamos ansiosos para ver nosso tapete preto. Agradecemos ao governador Carlos Moisés e envolvidos por essa atenção e reconhecimento com a nossa região.”

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Natural de São Pedro de Alcântara, o agricultor Moacir Shell ressaltou que as comunidades estão sendo contempladas com uma obra aguardada há mais de quatro décadas. “Representa o progresso e a mobilidade urbana. Vai facilitar o acesso para os agricultores transportarem seus alimentos até os grandes centros, sem perder a qualidade da safra por conta das más condições da via. Nunca perdemos as esperanças, as vezes desanimávamos, mas sempre acreditávamos que o dia de hoje ia chegar. É uma grande conquista.”

A solenidade teve a presença dos deputados estaduais José Milton Scheffer e Ana Paula da Silva, além de secretários de Estado, autoridades locais e comunidade.