Governador Ranolfo cumpre agendas pelo interior neste sábado (14)

O governador Ranolfo Vieira Júnior cumprirá uma série de agendas pelo interior do Estado neste sábado (14/5), nas cidades de Nova Petrópolis, Encantado e Estrela.

Pela manhã, às 10h, o governador participa da abertura oficial da Tricofest, em Nova Petropólis. Em seguida, segue para Encantado, onde, às 14h30, visita o Cristo Protetor. Por fim, a partir das 19h, o governador participa da abertura oficial e do baile do Festival do Chucrute, em Estrela.



Nova Petrópolis

O quê: abertura oficial da Tricofest

Quando: sábado (14/5), às 10h

Onde: avenida Padre Affonso Theobald, 1.700, em Nova Petrópolis



Encantado

O quê: visita ao Cristo Protetor

Quando: sábado (14/5), às 14h30

Onde: Cristo Protetor de Encantado (morro das Antenas, Lagoa da Garibaldi), em Encantado



Estrela

O quê: abertura oficial e do baile do Festival do Chucrute

Quando: sábado, às 19h

Onde: rua Júlio de Castilhos, bairro Cristo Rei, em Estrela



Texto e edição: Secom