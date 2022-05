Governo do Estado promove roadshow do Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna

“O objetivo é esclarecer dúvidas de potenciais interessados referentes ao projeto, às minutas de edital e ao contrato proposto para a concessão. A etapa de roadshow prevê reuniões, com duração de 50 minutos cada investidor, a serem realizadas de forma individual com cada interessado”, explica o diretor de Desestatização e Parcerias da Secretaria da Fazenda (SEF), Ramiro Zinder.

Quem vencer o certame terá a concessão do aeroporto pelos próximos 30 anos e, nos próximos três anos, deverá realizar investimentos de cerca de R$ 40 milhões na estrutura. O valor será garantido pelo Governo do Estado por uma conta vinculada que repassará os recursos executados pelo parceiro privado ao longo das fases de obra. Estão previstas, nestes primeiros anos de concessão, melhorias relacionadas à modernização da ferramenta e dos processos do aeroporto, alargamento da pista de pouso e decolagem e ampliação do terminal de passageiros.