ERS-122 terá bloqueio para detonação de rochas em Farroupilha

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa que o trânsito no km 43 da ERS-122, em Farroupilha, será totalmente interditado durante a manhã da próxima segunda-feira (16/5). A medida é necessária para a detonação de rochas que ocupam a faixa adicional no sentido São Vendelino - Caxias do Sul, na subida da Serra.



O bloqueio atinge os dois sentidos da rodovia e terá início às 10h. A operação deve durar entre 30 e 45 minutos.



Durante a interdição, os motoristas que quiserem seguir em direção a Caxias do Sul devem adotar como desvio a ERS-446, em São Vendelino, e acessar a BRS-470, em Carlos Barbosa, até chegarem ao entroncamento com a RSC-453, em Farroupilha. O trajeto oposto deve ser adotado por quem precisar se deslocar da Serra à Capital.

Após a remoção das rochas, a subida da Serra pela ERS-122 voltará a ter trânsito em pista dupla no trecho.



Texto: Ascom Daer

Edição: Secom