Daer começa recuperação da VRS-854, em Mormaço

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – deu início esta semana à recuperação dos trechos críticos da VRS-854, em Mormaço, no Alto da Serra do Botucaraí. Previstas no programa Avançar do governo do Estado, as melhorias abrangem 14 quilômetros do município até a BRS-386.

“Investiremos R$ 2,5 milhões, oriundos do Tesouro do Estado, para qualificar o acesso pavimentado à cidade, beneficiando o deslocamento dos moradores e a economia local, especialmente o escoamento de produtos agropecuários, como a soja”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Segundo o diretor de Infraestrutura Rodoviária da autarquia, Richard Polo, as atividades na rodovia envolvem desde a substituição do asfalto danificado até intervenções nas camadas inferiores da rodovia. “A expectativa é de que, em junho, os motoristas possam circular por um asfalto sem imperfeições e que ofereça um trânsito mais seguro.”