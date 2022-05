Disputa pelo cacicado deixa indígena baleada em Passo Fundo

Na noite dessa quarta-feira (11), a Brigada Militar/3°RPMon interveio em um confronto indígena na BR-285 próximo a Efrica em Passo Fundo. A ocorrência, com disparo de arma de fogo aconteceu por volta das 22h30.

Chegando ao local, foi feito contato com o vice cacique da tribo, o qual informou que o cacique atual, com sua família, teriam efetuado oito disparos de arma de fogo na direção de sua casa, e que a comunidade em sua maioria já havia decidido remover o cacique de seu posto.

Em seguida, a guarnição do Esquadrão Especial da Brigada Militar (Força Tática) fez contato com o cacique. Ele informou que foi vítima de disparos de arma de fogo em sua residência.

Mais tarde, a guarnição foi novamente acionada, por volta de 01h30 desta quinta-feira (12), para averiguar a situação onde mulher estaria ferida por arma de fogo no local. Foi feita a averiguação, onde foi encontrada na BR-285 a senhora que relatou te sido alvejada com alguns disparos de arma de fogo, onde estilhaços atingiram o supercílio esquerdo, causando-lhe escoriações. A BM teve que utilizar disparos de anti-motim para dispersar a briga generalizada.

A mulher optou por não receber atendimento médico devido o ferimento ser superficial e assim foi conduzida para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

O caso foi repassado a Polícia Federal para as providências cabíveis e investigação dos fatos.

