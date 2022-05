Policiais Militares da Força Tática do 7° BPM concluem curso de especialização em Porto Alegre

Aconteceu na última quarta-feira (11) a formatura de 26 Policiais Militares no 2° Curso de Especialização em Força Tática na cidade de Porto Alegre.

O curso iniciou no dia 18 de abril com 35 participantes tendo 26 concluído. Dois desses policiais são integrantes da Força Tática do 7° BPM.

O curso foi realizado pelo 1° Batalhão de Polícia de Choque, com carga horária de 200 horas-aulas sobre abordagem policial, atendimento pré-hospitalar, comboios e escoltas, conduta de patrulha, contraemboscada, patrulhamento tático motorizado, identificação veicular e documental, instrumentos de menor potencial ofensivo, uso diferenciado da força e da arma de fogo, dentre outras.

O Comando do 7° BPM parabeniza os policiais militares formados pela brilhante participação no curso e por capacitar em cada vez mais o serviço desenvolvido pelo 7° BPM na Região Celeiro.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.