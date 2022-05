Impacto da feira Agrishow, em Ribeirão Preto, chega a R$ 400 milhões

Estudo do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, traçou o perfil e os gastos dos visitantes à feira Agrishow, evento de agronegócios, que ocorreu de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto. Segundo o Ciet, 85,2% dos participantes eram de fora da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, índice considerado elevado.

O estudo revelou que mais de 135 mil pessoas de todo o país estiveram na feira, excluindo os moradores. O evento teve impacto econômico – gastos totais dos turistas – de quase R$ 400 milhões em toda a região.

A pesquisa apontou também que, de zero a 10, os visitantes deram nota média de 8,9 para a feira. A permanência média foi de 4,4 dias e o gasto total, individual, no período, de R$ 2.901.

De acordo com a pesquisa, 41,7% dos visitantes ficaram em hotéis, 33,4% optaram pelo bate/volta e não se hospedaram, 12,2% alugaram imóveis por plataformas ou aplicativos de hospedagem, 6,3% apelaram para as casas de amigos ou parentes, e 4,9% ficaram em hostels ou albergues.

Em relação ao meio de transporte para chegar à cidade, 59,1% foram de carro, 12,8% de avião, 12,7% em ônibus fretados; e 8,7% em ônibus de linhas regulares. Além da feira e da hospedagem, as principais atividades e despesas foram com gastronomia (47,1%), compras (30,7%) e vida noturna e bares (29,8%).