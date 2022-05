Vereador é suspenso por importunação sexual.

A Câmara Municipal de Caibi, oeste de Santa Catarina, suspendeu as atividades de um vereador pelo período de 12 meses devido ao ato de importunação sexual.

A situação ocorreu em um evento durante a cerimônia de Natal no final do ano passado. Na ocasião realizavam-se as homenagens e a entrega de uma lembrança, quando o vereador posicionou-se entre um casal e colocou a mão nas nádegas da vítima que o afastou e retirou a sua mão.

Ambos foram ouvidos após a Câmara de Vereadores de Caibi receber a denúncia anônima. Por três votos a zero, a Comissão Especial de Investigação entendeu que houve o ato de importunação sexual e suspendeu o político nesta segunda-feira, 02, o qual ficará com salário suspenso. O suplente assumirá a vaga.

