Desempenho de micros e pequenas indústrias cresce, diz CNI

O primeiro trimestre de 2022 foi positivo para micros e pequenas indústrias, revela pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada nestasegunda-feira (2). O Panorama da Pequena Indústria indica melhora no Índice de Desempenho, que registrou a melhor média (45,5 pontos) no primeiro trimestre do ano desde 2012.



O Índice de Perspectiva também apresenta um aumento de 3 pontos quando comparado com o mesmo período de 2021. Apesar dos dados positivos, as condições financeiras apresentaram recuo de 3,7 pontos nos primeiros meses de 2022, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O problema principal para as micro e pequenas empresas (MPEs) reside na falta ou alto custo de matéria-prima.



“A preocupação com a falta e o alto custo das matérias-primas aumentou na passagem do quarto trimestre de 2021 para o primeiro trimestre de 2022, diferentemente do que aconteceu com as empresas de maior porte. O desempenho da pequena indústria no trimestre foi positivo, mas esse problema segue travando o que poderia ser um melhor resultado. A piora da situação financeira é outro reflexo desse problema de insumos”, disse o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.Indicadores

O Panorama da Pequena Indústria reúne quatro indicadores: desempenho, situação financeira, perspectivas e índice de confiança. Todos os índices variam de 0 a 100 pontos. Quanto maior ele for, melhor é a performance do setor.



O desempenho das pequenas indústrias foi positivo no primeiro trimestre de 2022. O indicador registrou 43,3 pontos em janeiro de 2022, resultado abaixo da média histórica (43,5 pontos), porém, nos meses seguintes, o desempenho melhorou. Na passagem para fevereiro, o índice cresceu 1,8 ponto e, em março, mais 2,9 pontos.



Já o Índice de Situação Financeira das pequenas indústrias recuou para 41 pontos no primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o indicador mostra queda de 1 ponto, ou seja, revela uma piora da situação financeira no primeiro trimestre de 2022.



Apesar da queda, o índice permanece acima de sua média histórica (37,8 pontos). O dado indica que a situação financeira deste trimestre apresentou resultado relativamente mais favorável que o de outros trimestres.



A falta ou alto custo de matéria-prima permaneceu no primeiro lugar do ranking de principais problemas enfrentados pelas MPEs da indústria extrativa, de transformação e da construção. A elevada carga tributária se manteve nasegundaposição também para os três segmentos industriais.Confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) para as pequenas indústrias alcançou 56,4 pontos em abril de 2022, um aumento de 5,1 pontos na comparação com o mesmo mês em 2021.



O Índice de Perspectivas da pequena indústria também apontou perspectivas favoráveis dos empresários da pequena indústria em 2022. O indicador registrou aumento de 0,6 ponto em abril de 2022, alcançando 51,3 pontos. A média do trimestre foi 3 pontos maior que a média do mesmo período em 2021.Como é

O Panorama da Pequena Indústria é divulgado trimestralmente com base na análise dos dados da pequena indústria levantados na Sondagem Industrial, na Sondagem Indústria da Construção e no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI). Todos os meses, as pesquisas ouvem mais de 900 empresários de empresas de pequeno porte.