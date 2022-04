Gabinete de Crise não emite Alertas ou Avisos pela sétima semana seguida

O governador Ranolfo Vieira Júnior coordenou a reunião do Gabinete de Crise desta quarta-feira (27/4), que terminou sem emissão de Alertas ou Avisos no Sistema 3As de Monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. É a sétima semana seguida em que o Estado não emite Alertas ou Avisos.

Na última semana, a média móvel de casos confirmados aumentou 7%. Assim, a incidência semanal é de 121,5 casos por 100 mil habitantes no Estado. No mesmo período, aumentou em 26 o número de internados suspeitos e confirmados em leitos clínicos e reduziu em dois, os em UTI. A taxa de ocupação das UTIs do Estado está em 67,4%.

A média móvel dos últimos sete dias de internados em leitos clínicos, entre suspeitos e confirmados, é de 346 — alta de 17,9% em relação à semana passada. A média móvel de internados em UTIs, entre suspeitos e confirmados, é 132, queda de 1,5% em comparação à semana passada.

Nesta semana, ocorreram 49 óbitos, uma média de sete mortes por dia, representando uma estabilidade na semana.

O governo do Estado segue reforçando a importância da busca pela dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Até o momento, 87,2% da população do Estado já recebeu pelo menos uma dose ou dose única; 79,1% está com o esquema vacinal primário completo (com a segunda dose ou dose única); e 48,9% das pessoas já receberam três doses do imunizante.