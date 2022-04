Indicadores de criminalidade caem 18% no estado do Rio

O Estado do Rio de Janeiro registrou 760 casos de homicídio doloso no primeiro trimestre deste ano, o que significa queda de 18% na comparação com igual período de 2021. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), são os menores números dos últimos 31 anos. Além disso, o indicador recuou no mesmo percentual em março, quando houve 256 casos.

Outros crimes contra a vida também caíram no primeiro trimestre, como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. De janeiro a março, foram 14 vítimas, enquanto nos três meses em 2021 somaram 32. Segundo o ISP, é o menor valor para o período desde 1991.

Entre os casos de letalidade violenta, o que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado, a diminuição ficou em 23%. No trimestre foram 1.099 vítimas. Em março, houve 386 registros, o que representa queda de 21%. Estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado desde 1991.

Outra diminuição significativa foi nas mortes por intervenção de agente do estado. Os dados mostram recuo de 30% no período diante das 318 mortes. Em março, foram 123, queda de 22%.

Com 14.499 casos, os crimes contra o patrimônio, como os roubos de rua, que são roubos a transeunte, em coletivo e de aparelho, caíram 24%. Em março, ficaram em 5.168, o que significa redução de 18%. Os casos foram comparados com 2021. Esses são os menores valores para o mês e para o acumulado desde 2006.

Roubos de veículos e de carga caem

Os roubos de veículos e de carga também foram menores nos três primeiros meses do ano. Nos roubos de carga, houve 1.054 registros no período e 342 em março, com queda de 14%. Tanto para o acumulado como para o mês, é o menor valor desde 2013. Em relação a 2021, o indicador teve redução de 5% no acumulado do ano e de 14% na comparação do mês.

Já os roubos de veículos ficaram em 5.776 casos entre janeiro e março e 2.146 em março. O número do mês é o mais baixo desde 2011 e no acumulado desde 2012. Se comparado ao ano passado, a retração é de 16% no acumulado do ano e de 9% no mês.

Para a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz, os resultados positivos da segurança pública estadual não são triviais. “Além dos crimes contra a vida, que estão atingindo regularmente os melhores números, os crimes contra o patrimônio seguem o mesmo caminho. Os dados só reforçam a importância de um trabalho integrado entre as polícias”, disse.

O governador Cláudio Castro destacou que mais uma vez os crimes contra a vida registram redução, alguns apresentando o menor resultado em mais de 30 anos. “Isso é consequência do trabalho que vem sendo realizado pelas polícias Civil e Militar, com reforço do [Programa] Segurança Presente. Trabalhamos para alcançar redução em todos os indicadores, mas a vida é o bem maior e preservá-la é prioridade do nosso governo”, completou.

Segundo o ISP, os dados divulgados se baseiam em registros de ocorrência feitos por delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.