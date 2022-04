Pavimentação do acesso a Capão Bonito do Sul beneficiará produção agrícola no noroeste gaúcho

Parte do Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar, frentes de serviço executam etapas para o acesso asfáltico de Capão Bonito do Sul, na região nordeste. Iniciada em fevereiro deste ano pelo governo do Estado, a pavimentação da ERS-461 ligará o município ao entroncamento com a BR-470, em Lagoa Vermelha, conta com investimento de R$ 11,6 milhões e será concluída ainda este ano.

Segundo o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, em dezembro, já estará finalizado o pavimento, que receberá, ainda, a sinalização para garantir a segurança viária dos motoristas na ERS-461.