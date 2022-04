Conselho do Twitter anuncia aprovação da proposta feita por Elon Musk

O Twitter anunciou na tarde de hoje (25) que aceitará a proposta feita pelo bilionário Elon Musk, na semana passada, de compra integral das ações da empresa.

O anúncio foi feito por Brett Taylor, presidente do conselho administrativo da rede social, e deverá ser finalizado nos próximos dias. Musk fez uma "oferta única e final" de cerca de US$ 54,20 por cada ação - valor cerca de 40% maior do que o valor de mercado na hora da oferta. Após o anúncio, as ações da rede social subiram quase 6%.

*Matéria em atualização.