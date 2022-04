Governador Ranolfo embarca em voo inaugural da Gol entre São Paulo e Uruguaiana

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará a bordo do voo inaugural da Gol Linhas Aéreas entre os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Uruguaiana nesta terça-feira (26/4). O voo G3 8068, operado em parceria com a Voepass, decolará de São Paulo às 14h, com pouso previsto para as 17h20 no aeroporto Rubem Berta, na cidade da Fronteira Oeste gaúcha.

Em Uruguaiana, o governador, o gerente de Desenvolvimento da Gol, Ciro Andrade de Camargo, e o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, participarão de ato alusivo ao voo inaugural, incluindo corte da fita.

Em seguida, a partir das 18h30, as autoridades concederão entrevista coletiva na Casa Bento, em Uruguaiana.

Aviso de pauta

O quê: ato alusivo ao voo inaugural da Gol entre os aeroportos de Guarulhos (SP) e Uruguaiana

Quando: terça-feira (26/4), a partir das 17h20

Locais:

• Ato de inauguração do voo, a partir das 17h20

Aeroporto internacional Rubem Berta (Marechal Setembrino de Carvalho, s/n), Uruguaiana

• Coletiva de imprensa, a partir das 18h30

Casa Bento (rua General Bento Martins, 3.438, bairro Santana, Uruguaiana)