Agronegócio gaúcho registra alta de 41% nas exportações de março

As exportações do agronegócio gaúcho registraram alta de 41% no valor comercializado na comparação entre março de 2021 e o mesmo período em 2022, de acordo com dados divulgados pela assessoria econômica da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL).

O aumento foi de US$ 803 milhões para US$ 1,1 bilhão. Em volume, o crescimento foi de 1,3 milhão de toneladas para 1,6 milhão de toneladas. Já em relação a fevereiro de 2022, houve elevação de 14% no valor e queda de 10% no volume.

Entre os produtos exportados, alguns possuem alta representatividade. São eles: carnes, cereais, complexo soja, fumo e produtos florestais. Juntos, representam 86% do valor e 96% do volume comercializado pelo setor no último mês.

