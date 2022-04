Homem baleado no começo de abril em Três Passos, deixou a UTI

Após 21 dias internado na UTI, e seis procedimentos cirúrgicos, neste domingo (24), Ederson dos Santos da Silva deu alta da UTI, do Hospital de Clínicas em Passo Fundo.



Ederson segue agora com acompanhamento médico para total recuperação no hospital, está conversando e seu quadro de saúde é estável. Ele não corre mais risco de morte.



Ederson teve parte da perna esquerda amputada, logo acima do joelho devido aos ferimentos.



Ederson dos Santos da Silva, de 31 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo na noite do dia 2 de abril em frente a um estabelecimento comercial no centro da cidade de Três Passos. O autor dos disparos é um policial civil.



O caso segue sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil.

