Sem Censura desta segunda-feira entrevista o piloto Nelsinho Piquet

O programa Sem Censura desta segunda-feira (25) receberá o piloto de Stock Car, Nelsinho Piquet. Atualmente na equipe TMG Racing, ele conversa com a apresentadora Marina Machado, e com os debatedores convidados, sobre as conquistas no automobilismo brasileiro e mundial.



Nelson Angelo Piquet, mais conhecido como Nelsinho Piquet, nasceu em Heidelberg na Alemanha, em 1985. Filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, viveu com a mãe, a ex-modelo holandesa Sylvia Anna Maaike, em Mônaco, até os oito anos de idade quando veio morar com o pai em Brasília.

No mesmo ano começou a sua carreira no kart. Competiu na categoria até o ano 2000. Em 2002, foi campeão na Fórmula 3 sul-americana e depois na Fórmula 3 britânica, na qual sagrou-se campeão no seu segundo ano de disputa. Transferiu-se, em seguida, para a GP2. Em 2006, pela equipe Piquet Sports, Nelsinho garantiu asegundaposição no campeonato.

Piloto titular

Em 2008, apósteratuado como piloto de testes da equipe no ano anterior, foi anunciado como piloto titular da Renault na Fórmula 1, ao lado de Fernando Alonso. Ainda em 2008, conseguiu seu primeiro pódio, ao chegar nasegundacolocação no Grande Prêmio da Alemanha.

Em 2012, tornou-se o primeiro brasileiro a vencer uma das três divisões nacionais da Nascar; em 2015, o primeiro brasileiro a vencer um evento internacional de primeira linha no Rallycross, a etapa de Washington do Global Rallycross Championship (GRC), além detersido o primeiro campeão da Fórmula E. Atualmente, corre na Stock Car pela equipe TMG Racing.



O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h

Ao vivo eon demand

Sem Censura – Nelsinho Piquet



Segunda-feira (25), às 21h, na TV Brasil



